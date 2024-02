A Concelhia do Funchal do Partido Socialista considera que o executivo da Câmara Municipal do Funchal está comprometido, na sequência do processo judicial sobre suspeitas de corrupção que envolvem Pedro Calado e que já levaram à sua demissão do cargo de presidente da autarquia.

Numa nota enviada à redação, o partido refere que “ontem, na reunião da comissão política concelhia, os socialistas analisaram, com preocupação, os acontecimentos decorridos desde o passado dia 24 de janeiro, data em que se desenrolou a operação judicial que culminou com a constituição de arguido e a detenção de Pedro Calado”. Uma situação de enorme gravidade que leva Isabel Garcês a considerar que “o executivo da Câmara Municipal do Funchal está extremamente fragilizado e comprometido”.

O PS recorda que “Pedro Calado é suspeito dos crimes de corrupção passiva, peculato, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poderes e tráfico de influência, fazendo notar também que o executivo municipal já teve intenção de suspender o Plano Diretor Municipal, manifestando mais recentemente o intuito de o rever, quando sobre ele recaem suspeitas de favorecimentos no âmbito dos projetos urbanísticos previstos para zona da Praia Formosa”.

Além disso, a presidente da concelhia lembra “que os deputados municipais do PS há muito que vêm alertando para a falta de transparência nos procedimentos e para a má qualidade da democracia deste executivo, que dificulta o acesso dos funchalenses às reuniões públicas”.

Isabel Garcês chama também a atenção para o facto de a insegurança na cidade ter vindo a aumentar, assim como a toxicodependência e o número de pessoas em situação de sem-abrigo, criticando a autarquia por teimar em não implementar a Polícia Municipal.

Mais adianta que o PS continuará a exercer o seu papel fiscalizador e a reunir todos os esforços para que a credibilidade das instituições democráticas seja preservada, em prol dos interesses dos funchalenses.