O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal critica as políticas seguidas pelo atual executivo camarário em matéria de mobilidade, as quais estão a levar a um agravamento dos problemas do trânsito na cidade.

Depois de, há sensivelmente duas semanas, os socialistas terem alertado para os riscos que as decisões da autarquia representam em termos de segurança, ontem, o vice-presidente da Câmara, Bruno Pereira, anunciou que a gestão dos semáforos do Funchal será entregue a uma empresa externa.

Uma decisão que, no entender de Andreia Caetano, representa um retrocesso nesta matéria e revela a incompetência deste executivo na gestão de uma área tão sensível para a cidade, como é a da mobilidade. Lembra a responsável pelo Grupo Municipal do PS que, quando a autarquia era liderada pelo PS, recorria aos seus técnicos, pessoas competentes e habilitadas para este efeito, as quais, pelos vistos, a atual vereação não sabe valorizar e motivar.

A socialista refere que a gestão dos semáforos deve estar sob a responsabilidade da edilidade, até por uma questão de segurança, e lembra que isso ainda faz mais sentido se atendermos ao facto de a Câmara ter apostado na criação do Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo.

“Uma cidade como o Funchal é uma cidade que carece de políticas certas, de pessoas competentes, de coragem e ambição”, sustenta ainda Andreia Caetano, lamentando que a autarquia nunca tenha feito “tão pouco como agora”.