Foi em ambiente de festa que o Centro Social e Paroquial do Carmo recebeu, esta manhã, uma carrinha elétrica de nove lugares que vai passar, a partir de agora, a dar apoio ao projeto ‘Viver com Abrigo’, desenvolvido pela instituição em Câmara de Lobos.

A viatura entregue, durante uma cerimónia presidida por Ana Sousa, secretária regional de Inclusão de Trabalho e Juventude, foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

“Este veículo significa, certamente, melhorar as condições de trabalho e contribuir para o sucesso da nobre ação da Casa São José, no apoio aos grupos sociais mais carenciados, dignificando-os, ajudando-os na mudança de hábitos de vida e integrando-os no espaço social. Enquanto Secretária e membro do Governo Regional, mas também na condição pessoal, é uma honra presidir a este ato”, vincou a governante, durante a cerimónia que contou com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva.

De referir que o projeto ‘Viver com Abrigo’ tem como objetivo melhorar a condição de vida das pessoas em situação de sem abrigo, promover o acompanhamento de 20 pessoas em situação de sem abrigo referenciados com diagnóstico social, prestar apoio psicossocial de forma a prevenir regressões e recaídas e motivar para a inserção social.