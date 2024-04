Bom dia!

João Freitas revela ao JM que a Autarquia recebeu há dois anos uma recomendação da Provedoria para travar o “negócio da droga” com animais e pede a implementação de um regulamento municipal. Ministério Público devolve cão a dono que lhe cortou as orelhas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um acidente em posto de combustível que provocou pânico. Um insólito despiste seguido de colisão no interior do posto de combustível da Galp, no Campo da Barca, desencadeou o alerta dos bombeiros durante a tarde de ontem. Dois homens ficaram feridos e os prejuízos foram avultados.

Conheça ainda um testemunho impressionante. 50 anos depois de ter participado ativamente na revolução, António Gonçalves, que integrou a coluna militar de Salgueiro Maia, mostra-se desiludido com o estado social do País. “Hoje, o pobre é cada vez mais pobre, a classe média desapareceu e o rico está mais rico”, diz este militar de Abril que refere ainda que “esperava que o País estivesse melhor”.

Saiba ainda que ex-gerente do Fugitivo condenado a multa por abuso de confiança e que Montenegro quer governar sem “bloqueio democrático”.

Avaria deixa Hospital João de Almada sem aquecimento é outro assunto de destaque nesta edição que refere que novos autocarros da CAM e Rodoeste chegam à Região. A frota engloba 127 autocarros que estarão em funcionamento a partir de 1 de julho.

Não perca ainda o Tirar a Limpo que explica se a hiperatividade e défice de atenção diminuem com a idade.

