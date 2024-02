O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM encontra-se em processo de seleção de novos operacionais para ingressar na Brigada Helitransportada, visando o reforço dos meios humanos da referida brigada.

O presente procedimento visa dotar o sistema de operações de proteção e socorro com o efetivo aprovado para os elementos das equipas helitransportadas de 1ª intervenção em operações de extinção de incêndios rurais, com disponibilidade permanente e preparação adequada, de modo que possam responder prontamente, em ações de prevenção e combate em cenários de incêndios rurais, em qualquer local da Ilha da Madeira.

De entre os elementos selecionados, que frequentarem com aproveitamento a fase de formação teórico-prática (15 dias, 3 semanas, em horário laboral, 123 horas, Escola de Formação em Formação de Proteção Civil e Bombeiros), serão posteriormente recrutados 16 dos candidatos aprovados, pela ordem decrescente de classificação obtida, dos quais os primeiros 5 integrarão no imediato as equipas, ficando os restantes 11 elementos em bolsa de reserva de recrutamento.

Todas as informações e documentos necessários à formalização das candidaturas estão disponibilizados no sítio da internet do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, através do seguinte endereço:

https://www.procivmadeira.pt/pt/bombeiros-menu/informacoes.html

Os candidatos deverão remeter as candidaturas via correio eletrónico, até ao dia 21 de fevereiro de 2023, para o seguinte endereço de correio eletrónico: concurso.helitransportada@procivmadeira.pt