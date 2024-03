O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, no âmbito do projeto ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’, esteve presente, durante o mês de fevereiro, em seis simulacros e exercícios de evacuação que foram realizados nas escolas da Região.

“Estes simulacros, para além de obrigatórios por lei, ajudam à aquisição de hábitos de segurança por parte de toda a comunidade escolar, bem como permitem a deteção de eventuais falhas nos Planos de Emergência atualmente existentes”, destaca a Proteção Civil, num comunicado enviado às redações.

Estas ações contam com a intervenção de meios externos, nomeadamente do Corpo de Bombeiros com responsabilidade de intervenção no concelho da respetiva escola, da Polícia de Segurança Pública e como observadores os técnicos da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e do Serviço Municipal de Proteção Civil do concelho.

Para além destas atividades, que visam testar as medidas de autoproteção, ainda no âmbito deste projeto, foram desenvolvidas 48 sessões de sensibilização envolvendo 951 alunos, docentes e não docentes de diversos estabelecimentos de ensino, promovendo uma cultura de segurança, prevenindo comportamentos de risco e alertando para a promoção de atitudes e comportamentos adequados para a prevenção de acidentes e catástrofes.