O GIRO – Projeto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão lançou hoje a exposição ‘7 anos – 7 Maravilhas da Área Protegida do Cabo Girão’ no edifício O Centro em Câmara de Lobos.

Esta iniciativa tem como objetivo celebrar o 7º aniversário de criação da Área Protegida do Cabo Girão, dando a conhecer à população sete dos muitos pontos de interesse deste espaço protegido, nomeadamente, o Recife Artificial, a Agricultura, a Cantaria Mole, os Miradouros, a História, a Fauna e Flora e as Gentes do Cabo Girão.

Esta atividade é uma iniciativa da Associação Insular de Geografia, em parceria com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, freguesia galardoada com a Bandeira Verde Eco Freguesias XXI. A exposição irá decorrer entre os dias 8 e 15 de março de 2024. Saiba mais sobre o projeto GIRO em www.areaprotegidadocabogirao.pt