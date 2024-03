O projeto ‘isUP-AgrO: Unlocking the Potential for Agricultural research on an EU Outmost region: boosting ISOPlexis Centre’, coordenado pela Universidade da Madeira, foi recentemente aprovado pela União Europeia, no âmbito do Programa Horizon Europe, e vai receber mais de 1 milhão e 400 mil de euros de financiamento.

O objetivo é o da melhoria da atividade de investigação do ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, a fim de criar um centro de excelência de investigação para o sector agricultura e do agroalimentar.

Para atingir este desígnio, serão implementadas, a partir de julho de 2025 e até 2028, atividades de networking, formação e investigação entre os parceiros no consórcio.

Além da Universidade da Madeira, o isUP-AgrO vai envolver a Universita Degli Studi Di Parma (UNIPR), de Itália, e a Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas (CSIC), de Espanha.

No consórcio participa ainda a empresa SATURTECH, que realizará consultadoria destinada a melhorar a capacidade do líder do consórcio na gestão e criação de consórcios competitivos aos programas europeus.

Com este projeto, o Centro ISOPlexis proporcionará formação a jovens cientistas e desenvolverá as competências de investigação e de gestão de I&D, nomeadamente na área de monitorização inteligentes de agrossistemas e fenotipagem de campo e alta intensidade dos recursos genéticos.

O projeto envolverá atividades de troca de conhecimento entre parceiros através de uma estratégia que compreende investigação conjunta, intercâmbio de especialistas, formação e treino, 5 escolas de verão conjuntas, workshops, realização de um simpósio internacional, bem como participação em conferências, atividades de divulgação e elaboração conjunta de candidatura para a continuação do consórcio.

Os objetivos e atividades estão alinhados com a EREI – Estratégia Regional de Especialização Inteligente e com as atividades do domínio prioritário da Agricultura, Alimentação e Bioeconomia.

E, conta com a colaboração e apoio de diversas entidades e parceiros regionais, sendo de realçar o apoio da Unidade de Implementação da EREI e da Secretaria Regional do Agricultura e Ambiente.