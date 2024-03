O Dia da Mulher vai ser assinalado no Estabelecimento Prisional do Funchal, graças à colaboração de um conjunto de entidades que, solidariamente, vão proporcionar às reclusas momentos de alegria, debate, aprendizagem e também beleza.

Para quinta-feira, dia 7, o programa solidário contempla uma sessão de entretenimento, dinamizada pelo ‘Jogo Quiz - Dr. Why’, que vai pôr os conhecimentos das reclusas à prova.

Na sexta-feira, 8, o Dia da Mulher, o programa prevê um almoço convívio, uma ação de sensibilização sobre Igualdade de Género, pela Associação Womaniza-te, e ainda uma sessão de humor de ‘Madeirense puro by Gonna’.

No dia 13, as reclusas vão ser mimadas com cuidados de pele (com o patrocínio da Farmácia Santo Amaro e do Laboratório Pierre Fabre) e com uma sessão de corte de cabelo, com a colaboração da cabeleireira Décia Brito.

A comemoração do Dia da Mulher acontece no Estabelecimento Prisional do Funchal há já alguns anos.