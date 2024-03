Rafaela Fernandes, secretária regional da Agricultura e Ambiente, presidirá amanhã, 5 de março, à entrega de bag-in-box aos produtores de Sidra de São Roque do Faial. A referida cerimónia decorrerá na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, pelas 19h00.

“A nossa Casa do Povo fez um investimento de cerca de 5.000 euros com a compra e impressão de bag-in-box. A primeira entrega aos produtores de Sidra de São Roque do Faial, aconteceu no ano passado de acordo com a quantidade de sidra que cada um produziu. Amanhã será então entregue a última tranche de bag-in-box”, explica a entidade, através de um comunicado enviado à redação, explicando que contou com o apoio do Governo Regional nesta iniciativa.

Recorde-se que anualmente a Casa do Povo de São Roque do Faial organiza o Festival da Truta/Rota da Sidra, no fim de maio.

Assim, a Direção da Casa do Povo decidiu ajudar os referidos produtores oferecendo equipamento que ajude os mesmos a comercializar a sidra e a armazená-la em melhores condições.

“Estamos certos de que ajudando os produtores estamos a dinamizar a economia da nossa terra. Com a nova imagem impressa nas referidas ‘caixas’ estamos a divulgar a nossa freguesia”, apontou.

Tratando-se da primeira vez que a governante se desloca à Casa do Povo, a direção aproveitará a presença da governante para mostrar um pouco daquilo que é feito na instituição. A receção estará ao cargo dos ‘Tunacedros’ e do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’.