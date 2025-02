A produção regional de Papaia tem vindo a subir ao longo dos anos sobretudo em valor atingindo em 2024, segundo dados provisórios 500 mil euros.

Número dado a conhecer pelo diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira numa visita a uma exploração de papaia no sítio da Ribeira Funda.

A cultura da papaia ocupava em 2024 uma área de 6 hectares, com a produção a atingir as 189 toneladas, valores que mantêm uma certa regularidade ao longo dos anos. Destaque igualmente para o máximo histórico de 2,64/kg (media) pago ao produtor.

Segundo fez saber o responsável, para a o sucesso dae várias explorações agrícolas, tem sido determinante o apoio técnico continuado e gratuito a todos os agricultores da Madeira e do Porto Santo, bem como o contributo do MicroLab na produção de variedades ananicantes, um laboratório sob a responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, cuja missão principal é incentivar a agricultura mediante a propagação in vitro de espécies vegetais isentas de pragas e/ou doenças e que sejam de manifesto interesse regional. O objetivo passa por criar uma maior diversificação, mas também do rendimento do agricultor.