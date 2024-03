Esta quinta-feira, 21 de março, será marcada por chuva, vento e trovoada. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará geralmente muito nublado. Estão previstos aguaceiros, por vezes fortes a partir do final da tarde, em especial nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

Há ainda possibilidade de ocorrência de trovoadas a partir da tarde.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 45 km/h), em especial nas terras altas, com rajadas até85 km/h, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e no Porto Santo, com rajadas até 70 km/h.

Está também prevista uma pequena descida de temperatura. Assim, na Madeira, a termómetros andarão entre os 20º e máxima e os 15º de mínima.

Atenção ainda ao alerta amarelo para agitação marítima em vigor até às 12 horas de amanhã para a costa norte da Madeira e Porto Santo.