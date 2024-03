O Partido Popular Monárquico (PPM) veio, através de um comunicado, questionar, “numa altura em que a polémica está instalada” sob o teleférico da freguesia, quais os eventuais benefícios da sua construção.

No dia em que o Curral das Freiras celebra o seu 234.º aniversário, a coordenação do partido interroga que tipo de investimento é que a obra supramencionada irá trazer, tendo em conta que “até agora ainda ninguém o especificou”.

De acordo com a visão do PPM tal ação irá “afastar o turismo” que procura contemplar as “paisagens de características únicas”, para além de “estar a destruir” as florestas e vida animal, uma questão que, segundo a coordenação, está descrita pelas várias associações de proteção ambiental.

A juntar a este facto, a mesma nota critica o facto de se considerar que a construção possa ser uma alternativa à mobilidade da freguesia em caso de intempéries.

“Tendo em conta que em dias de vento mais forte, o maior teleférico a operar na Região, nomeadamente entre jardim Almirante Reis e freguesia do Monte, este fica inoperacional devido ao forte vento que se faz sentir, isto a uma altitude de cerca de 30 metros e com um vão de cerca de 1km e com cabines no máximo de 10 pessoas. Agora imaginem, um vão de 3km, uma altitude de cerca de 1400m e cabines para cerca de 50 pessoas”, pode ler-se.

“As contas são muito fáceis de fazer e chegar à conclusão de que isto não passa de uma teimosia do Governo Regional que continua o as obras do ‘quero posso e mando’”, acrescenta.

Desta forma, o PMM defende algumas medidas para a fixação da população no Curral das Freitas. Segundo os monárquicos, o caminho a seguir passa pela abertura de escolas, “que foram encerradas”, supermercados/mercados, “para escoamento dos produtos locais”, bomba de gasolina e, ainda, um centro médico com uma ambulância de permanência.