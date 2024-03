Os dois portugueses, um dos quais natural e residente na Madeira, que foram detidos na Indonésia, num caso de alegado tráfico de droga, receberam hoje uma visita prisional consular por parte da Embaixada de Portugal em Jacarta, disse à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“A visita prisional aos dois portugueses detidos na Indonésia já ocorreu. No âmbito da proteção consular está a ser prestada toda a colaboração com os dois detidos e respetivas famílias”, indicou a mesma fonte.

Os portugueses detidos no domingo aguardam ser presentes a Tribunal, acrescentou, indicando que “a Embaixada de Portugal em Jacarta está igualmente em contacto com as autoridades indonésias”.

A notícia da detenção foi avançada na quarta-feira pela SIC, que noticiou que estas se devem a tráfico de droga, e que os portugueses têm entre 20 e 30 anos e são estudantes universitários.

O crime na Indonésia é punido com pena de morte.