As distinções foram anunciadas na noite de 27 de fevereiro, no Algarve, naquela que foi a primeira gala do Guia Michelin Portugal. Nesta edição, o restaurante Il Gallo d’Oro, pertencente ao hotel 5 estrelas The Cliff Bay do grupo PortoBay, viu serem renovadas as 2 estrelas Michelin e a Estrela Verde, mas a grande novidade da noite foi a entrega do Sommelier Award 2024, atribuído a Leonel Nunes, Sommelier do Il Gallo d’Oro desde maio de 2022.

Pelo quarto ano consecutivo, o restaurante Avista, do hotel 5 estrelas Les Suites at The Cliff Bay, no Funchal renova o reconhecimento por parte do Guia Michelin ao ganhar um Bib Gourmand. Este restaurante consta do prestigiado guia desde a sua abertura.

Aberto há menos de um ano, o restaurante Horta, do resort 4 estrelas Vila Porto Mare (Funchal), vê também o seu trabalho reconhecido como um dos restaurantes recomendados pelo Guia Michelin. O restaurante Horta fica localizado na agradável promenade do Lido e traz ao Funchal o conceito de comida saudável e de conforto, com grande aposta em ingredientes locais e de proximidade, grande parte provenientes da horta PortoBay.

Leonel Nunes, vencedor do Sommelier Award 2024 pelo Guia Michelin, ressalta que “este prémio vem valorizar todo o trabalho levado a cabo diariamente com o Chef Benoît e com a ajuda indispensável da equipa de sala e cozinha. Vamos continuar a criar momentos gastronómicos únicos a todos os nossos clientes, utilizando o que de melhor se produz em Portugal.”“Ganhar o Bib Gourmand pela quarta vez consecutiva significa o reconhecimento, o prestígio e a consistência no trabalho desempenhado pelas equipas ao longo do ano”, sublinha o chefe João Luz do restaurante Avista.

Já o Chefe Santiago Anolles reconhece que esta é uma “notícia muito boa, sobretudo por estarmos abertos há tão pouco tempo e já sermos reconhecidos pelo Guia Michelin”, realça ainda que “é o reconhecimento do nosso trabalho e esforço. É um prémio de toda a equipa, sem eles não seria possível!”

De referir, que tanto a carta do restaurante Avista como a do restaurante Horta são orientadas pelo chefe Benoît Sinthon, que lidera a equipa do Il Gallo d’Oro, restaurante com 2 estrelas Michelin e Estrela Verde.