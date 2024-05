Fechada a contagem no concelho do Porto Moniz, é certo que o PSD saiu vitorioso com 49,23% dos votos, com o PS a ficar em segundo lugar com 36,94%.

O JPP é a terceira força política, tendo merecido 3,95% dos votos.

Refira-se que o PSD venceu em três das quatro freguesias deste município (Seixal, Ribeira da Janela e Porto Moniz), sendo que as Achadas da Cruz deram a vitória ao PS.

Confira os resultados do concelho: