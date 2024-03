Estão hoje atracados no Funchal três navios de cruzeiro, entre os quais figura um estreante, ‘Viking Mars’.

Este, traz a bordo 887 passageiros e 461 tripulantes, perfazendo o total de 1.348 pessoas.

O navio encontra-se a realizar uma travessia atlântica de 14 noites, cuja viagem termina dia 15 de março em Barcelona.

Há a relevar no dia de hoje, no global, também provenientes dos navios ‘Iona’ e ‘Aida Stella’, um total de 10.748 pessoas no Funchal, sendo 8.061 passageiros dos três navios, recorde-se.

