Os três navios que hoje estão acostados no Porto do Funchal, Balmoral e os habituais clientes das segundas-feiras, AIDAcosma e Azura, estão a movimentar 12 796 pessoas, sendo que 9 701 são passageiros.

Os navios estão a fazer o itinerário da CAI, Cruise in the Atlantic Islands, à exceção do Balmoral que está na rota do chamado corredor atlântico, onde também se incluem as ilhas da Madeira e de Canárias.

O AIDAcosma chegou de Las Palmas com 5 717 passageiros e 1 403 tripulantes.

Fica 17 horas no Funchal e sai às 23h00, para Tenerife, onde termina a 24 de janeiro, este cruzeiro de 07 dias que começou na mesma ilha, no passado dia 17, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária e agora, no Funchal, partindo daqui para o final desta viagem.

O Azura veio de também de Tenerife, com 2 937 passageiros e 1 143 tripulantes.

Faz uma escala de 15 horas no Porto do Funchal e parte às 21h30 para a ilha de La Palma, próximo destino do cruzeiro de 07 noites, iniciado a 19 de janeiro, em Tenerife, com escalas no Funchal, La Palma, Fuerteventura, terminando no porto de origem no próximo dia 26 de janeiro.

O Balmoral iniciou este cruzeiro 14 noites em Southampton a 18 de janeiro, com escalas no Funchal, Agadir, Casablanca, Tanger, Lisboa, Porto, voltando a Southampton a 01 de fevereiro, onde termina a viagem.

O navio fica 13 horas na Madeira e sai às 22h30 para Marrocos.

A bordo, viajam 1 047 passageiros e 549 tripulantes.