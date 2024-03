Por outro lado, ainda no que respeita ao Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), num pedido de esclarecimento, Rui Caetano (PS), quis saber porque razão Miguel Albuquerque tem medo de ir a eleições?, questionou Rui Caetano.

Novamente do PS, Victor Freitas, líder da bancada parlamentar do PS, não entende esse medo do voto popular.

“Não se espere grandes coisas desta AD, mas nós vamos exigir que cumpram com a palavra dada”, vincou Victor Freitas.