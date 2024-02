Este ano, as Juntas de Freguesia da Ponta do Sol vão receber cerca de 150 mil euros, distribuídos de acordo com a área, população e um fator corretivo que compense as transferências de Estado. Deste modo, a Freguesia dos Canhas contará com 48.300 euros, a Freguesia da Madalena do Mar com 42.103 euros e a Freguesia da Ponta do Sol com 51.746 euros, o que reflete um aumento de sensivelmente 11% em cada freguesia, desde 2017.

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, sublinha que “a assinatura destes contratos interadministrativos reforça a proximidade deste executivo com as juntas de freguesia e ainda o compromisso com o bem-estar de toda a população, não deixando ninguém para trás”.

“Desde o início do mandato que aumentamos os apoios às juntas de freguesia, tendo como orientação o princípio da não discriminação, a descentralização de competências e o respeito pela autonomia das freguesias”, destaca.

O contrato interadministrativo entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia tem o compromisso de utilização dessas verbas na construção, reparação e limpeza de veredas, caminhos pedonais, levadas e miradouros, na colocação ou reparação de varandas e varandins e na recuperação de mobiliário urbano, na área da freguesia da Ponta do Sol.

Desde o início de funções do atual executivo liderado por Célia Pessegueiro, a Câmara Municipal já transferiu cerca de um milhão de euros para as juntas de freguesia do concelho numa clara aposta na descentralização de competências com os meios financeiros adequados para que possam desenvolver as freguesias e corresponder às necessidades da população.

Programa de Formação e Emprego

No decorrer da reunião de Câmara, foi, ainda, apreciada e votada uma proposta do Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho.

A Câmara optou por manter o programa, inicialmente concebido para combater o desemprego criado durante a pandemia da COVID 19. Recentemente, voltaram-se a abrir novas vagas para a área da jardinagem e da limpeza urbana, sendo que desde o início a iniciativa já ajudou mais de 100 pessoas em situação de desemprego e sem auferir qualquer renumeração.