Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A Direção de Serviços de Educação Artística promove a 2.ª edição Jardim em Festa, com o espetáculo intitulado ‘Um despertar colorido’, com o intuito de receber a primavera, às 11h00, no auditório do Jardim Municipal do Funchal. Todas as crianças estão convidadas a assistir este espetáculo protagonizado pela Equipa de Animação da DSEA e que conta com a participação de vários grupos de crianças do ensino pré-escolar, num total de 131 ‘pequenos artistas’ em palco, oriundos de vários estabelecimentos de educação da RAM.

* O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, vai estar pelas 11h00 na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, onde participa na cerimónia do hastear das bandeiras Verde e Azul.

* Pelas 17h30, realiza-se a abertura da exposição temporária intitulada ‘Da Observação’, do artista Rui Soares. O trabalho artístico ficará patente ao público até dia 19 de maio, no 2.º andar do edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal.

* Hoje, pelas 18h00, acontece a abertura da exposição de ilustrações ‘Lisboa - Menina e Moça’, da autoria de Joana Viegas, no Museu Casa da Luz. Os C’azoada realizam um concerto na abertura do evento.

* A reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 18h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 15 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar presente às 18h30, na sessão solene dos 562 anos da Freguesia da Ribeira Brava, que irá acontecer no campo da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar do Lombo de São João.