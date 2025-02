A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa, em comunicado que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções ou condicionamentos no abastecimento de água potável em Câmara de Lobos. Em concreto, refere a ARM, no dia 26, quarta-feira, entre as 13h30 e as 16h30, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na zona do Garachico.

“A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados”