O Carnaval vai ser comemorado no centro comercial Plaza Madeira com um programa que engloba diversas atividades gratuitas para as crianças, entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

As atividades vão decorrer nos três pisos do centro comercial, e à entrada, as crianças vão encontrar bolas de sabão gigantes. Nos restantes pisos vai ser possível fazer pinturas faciais, modelagem de balões e receber a oferta de pipocas.

O programa de atividades de Carnaval para os mais pequenos decorrerá no seguinte horário:

10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo)

Das 11h às 13h e das 16h às 17h30

13 de fevereiro (terça-feira de Carnaval)

Das 11h às 13h e das 14h às 15h