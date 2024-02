Bom dia!

Estão as disparar as denuncias de fraude através de mensagem na rede WhatsApp também na Madeira. A Polícia Judiciária revela ao Jornal que o esquema conhecido por ‘olá pai, olá mãe’ gerou 10 inquéritos em janeiro deste ano na Região. A esses juntam-se 88 casos do ano passado e 17 em 2022.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca ainda a crise política que se vive na Madeira. Ireneu Barreto ouviu todos os partidos com lugar na Assembleia. Vai consultar Marcelo no fim da próxima semana e só depois assume uma posição.

Detidos durante três semanas é outro assunto de relevo nesta edição. As medidas de coação aos arguidos madeirenses em interrogatório em Lisboa só serão conhecidas quartafeira, quando passam três semanas depois da detenção. Alberto João Jardim recomenda queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Saiba ainda que ‘Felisberta’ espera investidores. Edifício de 1837 foi recuperado e aguarda concurso público para ganhar nova vida.

Não perca o Carnaval. 1.500 desfilam hoje no Funchal.