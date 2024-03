Registou-se no Pico do Arieiro, entre as 00h00 e as 09h00 desta quinta-feira, uma temperatura negativa (-0,2), sendo que a segunda mais baixa foi sinalizada no Chão do Arieiro (2,2) no mesmo hiato temporal.

Recorde-se que o IPMA alertou para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Madeira no dia de hoje.