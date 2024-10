A Conferência dos Representantes dos Partidos remeteu para debate em plenário a petição do Sindicatos dos Professores da Madeira intitulada “Revalorização do Subsídio de Insularidade – Madeira”. Trata-se de um documento onde os peticionários pedem “a reposição imediata do subsídio de insularidade nos moldes anteriores a 2012 e a subida do subsídio de insularidade para uma taxa de 3,7% - nos moldes em que o subsídio de insularidade era calculado em 2022 – até janeiro de 2026”.

A conferência de líderes decidiu enviar para análise em plenário a possibilidade de retirada da “Proposta de Lei n.º 29/XVI/1.ª Repõe a Eletricidade, o Gás Natural, Butano e Propano assim como introduz a prestação de serviços de acesso à internet na Lista 1 – Bens e Serviços sujeitos à taxa reduzida do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado”, já apresentada pelo Parlamento madeirense na Assembleia da República, uma vez que na presente Sessão Legislativa já ter sido rejeitado um Projeto de Lei sobre matéria idêntica.