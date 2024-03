Assinala-se hoje, dia 19 de março, o Dia Mundial do Serviço Social. Por ocasião desta data, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, felicitou estes profissionais e sublinhou o seu importante papel no setor da Saúde.

A Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil adianta que são 33 os assistentes sociais que desempenham funções no SESARAM, nas várias unidades de saúde da Região, “intervindo em todo o ciclo de vida da pessoa, com especial incidência nas áreas das crianças e jovens em risco, adições, saúde mental, doença crónica, longevidade, dependência, cuidados paliativos, apoio e capacitação do cuidador informal, violência doméstica, luto, crise e catástrofe e no suporte à atividade clínica”.

“A intervenção dos assistentes sociais na área da Saúde acrescenta qualidade à prestação de cuidados”, realça a mesma nota.