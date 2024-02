O secretário regional de Saúde e Proteção Civil afirmou hoje, no aniversário deste último organismo, que a Madeira, ao emergir de uma pandemia, chegou à conclusão de que tinha de ser diferente. E por ser diferente, “é incómoda”, adiantou Pedro Ramos.

Numa clara referência à investigação que levou à detenção de Pedro Calado e dois empresários, com as consequentes decisões posteriores, nomeadamente o facto de Miguel Albuquerque se ter visto obrigado a sair da presidência do Governo (uma vez que é arguido), Pedro Ramos começou por enumerar todas as áreas em que a Madeira “está sempre à frente”.

No auditório do Serviço Regional de Proteção Civil, o secretário da tutela falou da transformação digital e do impacto que a mesma irá ter em toda a sociedade, em particular na saúde e na proteção civil.

Recordou a aluvião de 20 de fevereiro de 2010 e disse que o investimento na proteção civil ultrapassa já os 25 milhões de euros.

Numa altura em que o Governo Regional se encontra em gestão, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil abordou o respeito pelos bombeiros, os quais têm tido um atraso, na sua plenitude, de execução. “Mas vamos ultrapassar estes desafios” , assegurou. Disse que a Madeira, embora sempre rodeada de água, está à distância de um segundo. “O desenvolvimento da Madeira não parará”, assegurou. Os números são mais que evidentes, conforme sublinhou, adiantando números que confirmam as suas palavras.

A ocasião foi aproveitada para Pedro Ramos deixar um abraço de solidariedade ao ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.