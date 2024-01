O secretário-geral do PS começou o discurso de encerramento do XXI Congresso do PS Madeira a atacar o “centralismo” de Lisboa e a defender a descentralização e regionalização.

Voltando a falar que é contra o cargo de representante da República, Pedro Nuno Santos disse que “chegou à altura de o PS governar a Madeira”, com um modelo económico diferente”.

O “turismo é muito importante para a Madeira e continuará a sê-lo”, mas a verdade é que os jovens madeirenses só ficam na Madeira se houver “uma economia diversificada”.

Ao fim de 48 anos, o PSD mostrou que o atual modelo de desenvolvimento “não resolve” os problemas e, por isso, Pedro Nuno Santos diz que Paulo Cafôfo é a solução.

Por outro lado, o secretário-geral do PS acusou o Chega de usar a “mentira” para “seduzir os descontentes”, e questionou as “soluções” do Chega.

“Metade das propostas do Chega são impossíveis de realizar, a outra metade das propostas são impossíveis de aceitar”, criticou.

”O líder do Chega não foi capaz de explicar de forma convincente como é que irá pagar sete mil milhões de euros por ano” para elevar as pensões de reforma para o valor do salário mínimo. “Isso rebentava com as contas, é impossível de realizar”, vaticinou.

”Os mais velhos em Portugal sabem que podem contar com o PS”, contrapôs, dizendo que o PS continuará a melhorar os rendimentos dos reformados, mas fá-lo-á com responsabilidade, sem pôr em causa as reformas futuras.

Num discurso muito virado contra o Chega, que está reunido na Convenção Nacional, em Viana do Castelo, Pedro Nuno Santos disse que, ao “contrário do que diz”, o Chega “é contra as mulheres”.

“Só o PS pode assegurar que não há retrocesso das mulheres”, que garante o respeito pelas mães e avós deste país.

A 10 de março, está em disputa uma visão muito diferente do País. “Queremos rever as políticas em conjunto, com todos”.