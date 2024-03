Ricardo Lume (PCP), subiu ao palanque para apresentar a “Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PCP, intitulado “Combate ao uso abusivo de programas de ocupação de desempregados e estágios profissionais com o fim de substituição de postos de trabalho permanentes”.

“O que estamos a dizer é que, em muitos casos, estes programas são usados abusivamente para substituir postos de trabalho”, advogou Ricardo Lume.

A sua proposta teve dois pedidos de esclarecimento, o primeiro de Mónica Freitas (PAN), que quer perceber melhor qual é a visão de Lume e, depois, Carlos Fernandes (PSD).

Magna Costa (Chega), diz que esta “é sempre a mesma proposta”. “A oportunidade de emprego é necessária para as pessoas, nomeadamente formativo” e referiu o “retrocesso” que isso representa.

Isabel Garcês (PS), pediu para não “desvirtuar a essência” destes programas, sendo que o objetivo, recordou, é a reinserção daqueles cidadãos na vida ativa e lamentou que “a governação PSD/CDS-PP seja promotora da precariedade laboral, principalmente na administração pública”.

Mónica Freitas (PAN), frisou depois que os programas prolongam-se “porque não há ofertas no mercado” e questiona porque é que a questão não é colocada ao contrário, vendo, assim, o aumento da precariedade.