Já na Período da Ordem do Dia, discute-se a apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Banco de solos para a habitação”, após apreciação pela 43 Comissão Especializada.

O deputado Ricardo Lume (PCP), falou do aumento das taxas de juro, o aumento da habitação por metro quadrado e de como isso “tem transformado a vida de quem é da Região num verdadeiro calvário”. “As casas são para as pessoas viverem e não para especular”, reiterou.

“Não queremos que os madeirenses sejam expulsos da Região e perante esta realidade o PCP apresenta esta proposta que tem como objetivo a criação de habitação social e habitação cooperativa de forma a garantir aos madeirenses e porto-santenses”.

Sílvia Silva, do PS, pediu um esclarecimento a Ricardo Lume, perguntando o que é que isto vem acrescentar quando o pacote mais habitação do governo socialista vigora.

Ana Monteiro, CDS-PP, referiu que o objetivo da proposta do PCP, em inventariar os solos e colocá-los para uso da construção, não se reveste de grande sentido, dizendo que não vê um fator diferenciador “quando já temos um banco de solos”. “Estes dois aspetos já estão contemplados pelo projeto casa própria e no cadastro regional”,

Avelino Conceição (PS), diz ter a certeza que “este projeto será chumbado pela maioria”. “O Governo Regional rejeita tudo o que seja para o andamento das obras”.

Paulo Alves (JPP), começou por lembrar que “quem casa, quer casa”, explicando que o problema está nos rendimentos para ter essa mesma habitação, especialmente para os casais jovens. “Muitas vezes têm de recorrer à renda, ao aluguer”.

O deputado do JPP frisou que, embora empregados na Região, 15,7% vive em risco de pobreza, “muito superior à taxa nacional (10%)”, e que os apoios dados são “insuficientes”.

“Este problema das casas, em 2023, o preço das casas na Madeira subiu 21%”, aclarou, explicando que há vários fatores a condicionar.