Após a pausa, prosseguem os trabalhos na ALRAM, com o ponto 2 na ordem de trabalhos.

Neste momento, decorre a apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Criação da Comissão Regional para as comemorações do 50° aniversário do 25 de Abril de 1974”.

O deputado Ricardo Lume (PCP), considera que esta data “não pode ser assinalada na nossa Região de uma forma menor”, e, por isso, pede que sejam criadas dinâmicas que dignifiquem esta data, recordando o que significou o 25 de abril para os portugueses.

“Mas há uma questão que difere a realidade regional da nacional. Na altura do fascismo, éramos considerados ilhas adjacentes. Tínhamos a dupla repressão e nas dinâmicas nacionais do 25 de abril essa realidade não irá surgir”, especificou na sua apresentação. “Serão os madeirenses que terão de assinalar o 25 de abril”.

“O projeto de abril, que se iniciou há 50 anos, está ainda inacabado. Este é o momento decisivo para reflexão”, continuou Lume.

O deputado reiterou a premência de proceder à criação de uma comissão regional para os 50 anos do 25 de abril.

“Passarmos os 25 anos do 25 de abril sem expressar a identidade regional, é perder uma oportunidade de afirmar os valores autonómicos”, rematou Ricardo Lume.

O Bloco de Esquerda e Partido Socialista associam-se a esta pretensão.

Do JPP, Élvio Sousa afirmou que é importante falar de abril, em termos de liberdades e garantias, “mas a criação de uma comissão já aqui foi discutida” é relevante para estudar este capítulo da história de Portugal, mas, na sua ótica, fundamentando-o com o facto de o 25 de abril ter sido verdadeiramente celebrado na Região a 1 de maio e não no dia 25.

Do PAN, Mónica Freitas, não descurando a importância destas comemorações, alinhou pelo movimento cívico, não mostrando o partido ser favorável à criação da comissão regional.