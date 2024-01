“É com grande preocupação que se identificam despudoradas manobras para perpetuar o poder”, conclui a Comissão Executiva da DORAM do PCP/M após uma reunião realizada esta sexta-feira.

“Em vez de uma rutura com as políticas que desfiguram a Autonomia, estão em curso diversos esforços para, a todo o custo, garantir o prolongamento e a sobrevivência do regime”, lê-se na nota de imprensa enviada às redações, que lembra que “não é de agora que a governação [PSD] exerce o poder ao serviço dos interesses dos maiores grupos económicos e financeiros da Região e do País.

“Há décadas que persiste um regime baseado numa teia de influências, numa vasta rede tentacular ao serviço de clientelas, com uma governação que tem sistematicamente optado por garantir as negociatas das empresas sob a sua imoral proteção”, acrescenta o comunicado da reunião, que a foi presidida por Edgar Silva.

“Para o PCP, em conformidade com a Constituição da República Portuguesa e de acordo com o Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, caberá agora ao Presidente da República decidir quanto às necessárias diligências no sentido de garantir a credibilidade das instituições da Autonomia e a restituição da legitimidade democrática aos órgãos de governo próprio nesta Região Autónoma”, defende Comissão Executiva da DORAM do PCP/M.

Segundo dos comunistas, “é possível e necessário recolocar a Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo, é possível construir a alternativa ao actual regime, sendo condição fundamental o reforço do PCP e da CDU”.