O Partido Comunista Português (PCP), é o primeiro partido a ser ouvido esta manhã no Palácio de São Lourenço. Ricardo Lume, Edgar Silva e Herlanda Amado já estão no interior do edifício, em reunião com o representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

Vale recuperar declarações do início desta semana, produzidas pelos comunistas, que tiveram oportunidade de transmitir, quanto à exoneração de Miguel Albuquerque, na segunda-feira. “Já vinha tarde. O que está em causa são manobras para perpetuar na Região esta política ao serviço dos grupos económicos”, acrescentava Ricardo Lume, que, ao que tudo indica, deverá transmitir a Ireneu Barreto a vontade de se avançar para eleições antecipadas.

Um cenário que, como se sabe, só é possível a partir de 24 de março. Data a partir da qual o Presidente da República pode, efetivamente, dissolver o parlamento regional. Marcelo Rebelo de Sousa que, de resto, ontem assumia pensar sobre a “bomba atómica” na Madeira. “Eu só tenho de pensar sobre uma coisa: quando tiver o poder de dissolução, se entendo que se deve dissolver ou não. Mas isso só posso tomar decisão quando tiver o poder”, frisou, lembrando que agora o tempo é de Ireneu Barreto.