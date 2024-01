O PCP esteve hoje ao longo da tarde a contactar com a população para abordar a proposta de Orçamento da Região para 2024.

O deputado Ricardo Lume revelou que “ficámos a conhecer na passada terça-feira a proposta para o Orçamento da Região para 2024. Um Orçamento que, para lá da propaganda, da manipulação, do mascarar e martelar de números, mantém as opções da política de exploração e empobrecimento inscritas nos orçamentos anteriores da maioria PSD/ CDS agora com o apoio do PAN”.

Mais referiu que “bem pode o Governo tentar fazer passar este como o melhor dos orçamentos, aliás é sempre assim, ou o mais social, ou o maior de sempre, mas a verdade é que este é mais um instrumento na continuação de opções que não dão resposta aos principais problemas com que os trabalhadores e o povo estão confrontados. E é assim por opção e apenas por opção”.

De acordo com Ricardo Lume, “o Governo Regional opta por continuar a beneficiar os grandes grupos económicos com uma taxa reduzida do IRC em 30%, ou seja, as empresas que lucram com a especulação dos bens alimentares, com a especulação dos preços dos combustivas, com a especulação imobiliária na Madeira têm um desconto nos impostos de 30%, o Governo Região oferece mais 60 milhões de euros de borlas fiscais. Por opção do Governo Regional não é aplicado o diferencial fiscal de 30% no IVA nem em todos os escalões do IRS, penalizando assim os trabalhadores duplamente, no imposto direto e no imposto sobre o consumo. O serviço da dívida, as parcerias público privadas rodoviárias, e as sociedades de desenvolvimento, são um sorvedor de dinheiros públicos que representam mais de 22,7% (505 milhões de euros) do Orçamento da Região para 2024”.

Mais referiu que “só nos últimos 5 exercícios orçamentais o serviço da dívida, as parcerias público privadas rodoviárias, e as sociedades de desenvolvimento, representaram mais de 2.605 milhões de euros, ou seja, é um valor bem superior ao Orçamento da Região para 2024”.

Numa nota enviada à redação, é referido que, para o PCP, “este orçamento é limitado para dar resposta aos problemas relacionados com o aumento dos presos e da inflação porque o Governo Regional abdica de utilizar os poderes que a Constituição da República e o Estatuto Político Administrativo lhe garante para fixar preços para assim combater a especulação. É por estas razões que o PCP considera que esta proposta de orçamento beneficia os mesmos do costume e que representa uma canga para os trabalhadores e o povo”.