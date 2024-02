Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP, estará na Madeira amanhã, sexta-feira, 2 de fevereiro, onde participará em diversas reuniões de trabalho e em iniciativas públicas.

Paulo Raimundo participará numa ação de contacto com utentes e trabalhadores do Hospital Central do Funchal, às 14h30, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, Av. Luís de Camões, 57, Funchal.

Pelas 16h, junto às instalações da RTP/Madeira, Paulo Raimundo abordará o problema dos trabalhadores precários.

Sobre o atual quadro político e eleitoral Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP, participará e intervirá na Sessão Pública com início marcado para as 18h30, no Centro de Trabalho do PCP no Funchal, Rua João de Deus, 12, no Funchal.