O presidente do PS/Madeira defendeu hoje, no encerramento do congresso regional, uma “autonomia de resultados” e uma “maior exigência a todos para ser atingida a democracia plena” na Madeira.

No fim do XXI Congresso Regional do PS/Madeira, e na presença de Pedro Nuno Santos, prometeu apoio ao novo secretário-geral do PS, mas pediu igual empenho no apoio ao PS/Madeira.

Paulo Cafôfo fez depois um retrato do País enfatizando o trabalho do PS nos últimos oito ano anos.

“Em 2015, éramos um país cansado, que assistia a uma vaga de emigração como há muito não se via, os portugueses viviam sufocados, pairava no ar o corte definitivo das pensões”, retratou, sublinhando que “o País que o PS herdou era assim”.

Os anos seguintes foram difíceis - pandemia, guerra, inflação -, mas “soubemos estar à altura”.

”Com o PS, Portugal é hoje um País novo” e está com uma economia a convergir com os países da União Europeia, sendo um “país mais competitivo” e com o salário mínimo “muito longe dos 505 euros de 2015.”

“Vamos recuar? Os portugueses não merecem”, disse.

Falando de política regional, Paulo Cafôfo começou por defender a autonomia. ”Queremos aprofundar a Autonomia que fundámos e sempre defendemos. Sabemos da sua importância para a transformação da Madeira, sabemos como é decisiva para futuro dos madeirenses e dos porto-santenses”, disse.

Paulo Cafôfo reclamou uma “autonomia de resultados”. “É esta autonomia que defendemos: Uma autonomia de resultados, que as pessoas possam sentir no seu dia a dia, quando vão ao centro de saúde e têm médico de família, quando se deslocam à segurança social e são bem atendidos, quando conseguem uma vaga na creche para o filho ou quando pagam menos impostos e sobra dinheiro ao final do mês”.

”Não contem, por isso, com o PS-Madeira para amparar os golpes do PSD que, ao longo de quase cinco décadas, tem usado e abusado do seu poder para manipular os termos da autonomia, a sua relação com a República e os proveitos mútuos que esta relação constitucional pode e deve beneficiar”, acrescentou.

Paulo Cafôfo insistiu também que é preciso “aumentar o diferencial fiscal” permitido para a Região. “É fundamental dispormos de melhores instrumentos fiscais para compensar a nossa insularidade e ultraperiferia. Mesmo que o PSD não faço uso desta autonomia e continue a castigar a população com mais impostos, o diferencial fiscal é fundamental para promovermos a competitividade e melhorarmos os rendimentos das famílias”.

”Também o sistema fiscal nacional deve ser mais bem adaptado à realidade regional, com novas exceções aos limites de endividamento das Regiões Autónomas”, complementou.