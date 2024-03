O cabeça-de-lista do PS-M, Paulo Cafôfo, justificou o resultado eleitoral que obteve na Madeira ao “desgaste ao nível nacional”, e recusou fazer uma extrapolação dos resultados para umas eventuais eleições regionais antecipadas, se for essa a decisão do Presidente da República, a partir de 24 de março.

Parte do discurso foi dedicado a essas eleições regionais, para as quais disse que vai enfrenta-las com “força e garra”. “Nunca como agora o PS-M foi tão importante”, referiu, assumindo que voltará a ser o cabeça-de-lista às eleições que possam ser marcadas.

Neste momento, o cenário na Madeira indica que o PSD elege três deputados, o PS dois e o Chega um. Estão neste momento eleitos dois do PSD, um do PS e um do Chega, de acordo com o portal do Ministério da Administração Interna.