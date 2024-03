Professor de carreira, Paulo Cafôfo licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Passou, como docente, por várias escolas da Madeira, a par de diversos cargos de direção nos conselhos executivos e pedagógicos. Foi no Laboratório de Ideias da Madeira, que se destacou numa série de debates com diversas personalidades.

Na sequência das suas intervenções, foi escolhido para liderar uma lista de cidadãos, concorrendo como cabeça-de-lista independente nas autárquicas de 2013. Já lá vão 11 anos. Foi eleito presidenta da Câmara Municipal do Funchal, nessa altura, mais concretamente a 29 de setembro desse ano, pela Coligação ‘Mudança’.

Em 2017, candidatou-se, de novo, à presidência do Município funchalense, através da Confiança. E conseguiu maioria absoluta com 42,05%. A 1 de junho de 2019, renunciou ao mandato para ser candidato a presidente do Governo Regional, agora não como independente, mas indicado pelo Partido Socialista. Obteve a maior votação de sempre do PS, com 35,76% nas eleições legislativas regionais, elegendo 19 deputados. Entre esse ano e 2021, assumiu funções como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. E entre 2020 e 2021, foi líder do PS.

Nascido na freguesia de Santa Luzia, Paulo Cafôfo é, atualmente, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.