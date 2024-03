Hoteleiros perspetivam uma Taxa de ocupação (TO), acima dos 70%, com o mercado nacional a destacar-se na maioria dos destinos turísticos

A Região é apenas ultrapassada pelo Algarve, o destino com a taxa de reservas mais elevada, atingindo os 65%.

O segundo lugar pertence à área da grande Lisboa com 61%, e, em terceiro lugar, os Açores com 57%.

A taxa de reserva para a Madeira atinge os 53%.

“Por outro lado, a Península de Setúbal apresenta a taxa de reservas mais baixa, com 33% de reservas até ao fecho do inquérito.

No que diz respeito à TO, a Grande Lisboa espera atingir os 79%, seguida pela Madeira com 77% e pelo Algarve com 76%. Estas previsões refletem a especial confiança dos hoteleiros destes destinos na procura durante o período das férias escolares da Páscoa. Em comparação com o mesmo período de 2023, 46% dos hoteleiros estimam que será igual. Só 31% consideram que será melhor e 22% acham que será pior.

A região mais otimista, relativamente à TO, é a do Algarve (para 58% dos inquiridos a TO das férias da Pascoa de 2024 será melhor) seguida do Centro e do Alentejo. A região mais pessimista é a dos Açores.

Em termos de ADR “on the books”, a Madeira lidera com um valor de 165 euros, seguida do Alentejo com 157 euros e da Grande Lisboa com 150 euros. A Península de Setúbal apresenta, também aqui, o ADR mais baixo (73 euros).

Por comparação com o ano de 2023, para 60% dos inquiridos o ADR será superior, com destaque para os hoteleiros da Grande Lisboa; Península de Setúbal e Alentejo”, é frisado pela Associação da Hotelaria de Portugal, que realizou um inquérito que decorreu entre os dias 8 e 17 de março, considerando dois períodos (o das férias escolares 23 de março - 7 de abril), e o fim-de-semana de Páscoa (28 a 31 de março).

A nota difundida mais indica que, em comparação com 2023, “42% dos hoteleiros estima que será igual, 36% dos hoteleiros estimam que será melhor e 22% que será pior.”

Uma das conclusões é a de que o fim-de-semana da Páscoa será mais forte para a hotelaria nacional do que o período das férias.