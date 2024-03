Bom dia!

Viajar para a Região durante a quadra pascal volta a ser uma opção incomportável para muitas famílias. A ligação aérea entre Lisboa e Funchal chega a ultrapassar os 400 euros, teto máximo do subsídio de mobilidade, e muitos voos já estão esgotados.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a sinistralidade. Mais acidentes rodoviários em 2023. Morreram 13 pessoas nas estradas madeirenses no ano passado. Cerca de 1.200 ficaram feridas.

Saiba ainda que Nicole Collet foi distinguida com prémio literário e que para Valter Hugo Mãe o livro ‘Deus na Escuridão’ é “imitação profunda da verdade”.

Destaque também para a política. No PSD Madeira, candidatura de Manuel António Correia alvo de críticas. Apoiantes acusados de falhar ações de campanha com Albuquerque. Pagamento de quotas dá briga com o secretariado do partido.

No Trocar por Miúdos, saiba que aumenta a procura por alimentação vegetariana. Rute Fernandes, presidente da associação VegMadeira, assegura haver mais madeirenses a consumir pratos vegetarianos.

