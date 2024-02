Neste momento, no Período Antes da Ordem do Dia, é discutido o voto de solidariedade a “Todas as Famílias e a população afetada pela tragédia do 20 de fevereiro de 2010”, da autoria do Chega.

Lopes da Fonseca, do CDS-PP, disse que “O povo da Região Autónoma da Madeira sabe ultrapassar sempre as dificuldades que sobre ele se abatem”.

Miguel Ganança (JPP), declarou: “Revivemos aquela que foi a maior tragédia natural”, expressando a solidariedade “em nome das vítimas mortais que foram 52”.

”Apresentamos também o justo reconhecimento com as equipas de socorro”, completou.

Nuno Morna (IL), disse que a IL não pode deixar de associar a este voto.

Roberto Almada (BE), afirmou que “aquele sábado, dia 20 de fevereiro de 2010, foi um dia em que a Madeira acordou para o terror (...) que ceifou mais de quatro dezenas de vidas”, e vincou que, passados 14 anos, associam-se a este voto.

Mónica Freitas (PAN), assegurou que o partido se associa a este voto e deixa uma palavra de apreço às famílias que, lembra, muitas “ainda continuam a reconstruir as suas vidas”, evidenciando também o papel de todos os profissionais na área da psicologia por todo o “trabalho que fizeram”.

Ricardo Lume (PCP), realçou ser importante “relembrar todas as vítimas desta tragédia”, dizendo que várias conheceu pessoalmente, mas disse que é necessário ter um papel proativo para que o GR garanta que os investimentos que tardam em ser desenvolvidos, se concretizem. “Muito ainda está por fazer”.

Jaime Filipe Ramos (PSD), recordou o drama deste dia e o que isso provocou na vivência diária. “A orografia da Região mantém-se inalterada”, e lembrou que volvidos 14 anos não tivemos mais nenhum episódio desta natureza, o que, elaborou, não quer dizer que não venha a acontecer.