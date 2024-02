“É preciso simplificar processos, reduzir burocracia e dar a conhecer, quer a comerciantes quer aos consumidores, a existência de instrumentos de proteção dos seus direitos, como por exemplo o que trabalhámos neste parecer sobre mecanismos alternativos de litígio” afirma a Eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, resumindo a questão central do parecer aprovado, do qual é relatora e deixando claro que não faz sentido que sejam apenas as empresas do setor do turismo e dos transportes a serem obrigadas a participar nos sistemas RAL (Resolução Alternativa de Litígios).

“O conhecimento existente dos consumidores sobre os seus direitos enquanto passageiros deve ser utilizado como exemplo de boas práticas sobre a forma de reforçar a compreensão dos mecanismos cujo objetivo é o de proporcionar uma resolução extrajudicial justa, rápida e acessível”, afirma Cláudia Monteiro de Aguiar.

O ecossistema das viagens e do turismo na União Europeia é dos que garante maior proteção aos consumidores, através do direito dos passageiros aéreos, por exemplo, que podem ser compensados por diversas razões ou no caso das viagens organizadas, que protege os consumidores em situações de cancelamento ou em incidentes no decorrer do trajeto. As entidades em apreço pretendem simplificar e ajudar os consumidores no momento de verem os seus problemas resolvidos. São na sua maioria Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que procedem à resolução de litígios através de procedimentos de mediação, conciliação e arbitragem, de forma gratuita ou a custos reduzidos.

A falta de informação, assim como a parca formação e ausência de recurso das RAL são algumas das causas para que, quem faz uma compra e se sente defraudado nas suas expectativas, acabe por desistir de lutar pelos seus direitos.

“Com este parecer defendemos como melhorar estas situações”, sublinha a Eurodeputada, lembrando que enquanto a falta de conhecimento pode explicar parcialmente esta atividade limitada das RAL, outros fatores estão também em causa, como é o caso do crescimento do mercado digital. “Esta falta de informação sobre a existência destes mecanismos alternativos, a complexidade para discernir qual entidade a que o consumidor se deve dirigir, em particular quando se trata de litígios transfronteiriços, além dos custos dos procedimentos, tornam a atual diretiva desatualizada para o mercado digital”, diz a deputada do PSD, vincando que o desenvolvimento de plataformas online coloca grandes desafios à eficácia da Diretiva, especialmente no que diz respeito aos comerciantes estabelecidos fora da UE. As novas regras vão abordar práticas de manipulação, publicidade enganosa ou regras de geo-blocking.

O parecer foi aprovado com 23 votos a favor, 1 contra e 15 abstenções. A Eurodeputada irá agora submeter este parecer à Comissão do Mercado Interno e de Defesa do Consumidor (IMCO), com implicações significativas nos sectores do transporte e do turismo.