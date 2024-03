Serão cerca de 50 os participantes do 3º encontro de Fornecedores da área Alimentar do Continente Madeira que estarão presentes no próximo dia 13 de março, às 14h00, no Castanheiro Boutique Hotel, numa cerimónia que contará com os fornecedores regionais e ainda com algumas marcas com agentes locais.

“A marca Continente está presente na Madeira desde 1996 e promove, atualmente, 1.100 empregos nas 16 lojas Modelo Continente na região. Somos apoiados por cerca de 60 parceiros locais do setor alimentar que abastecem diariamente as lojas MC. Estes 60 parceiros dividem-se entre 26 parceiros regionais e mais 31 parceiros nacionais sediados na Ilha da Madeira e/ou através de agentes locais. Em 2023, o Continente alcançou resultados de vendas face ao ano anterior de mais 5 milhões de vendas no setor alimentar. Também nesta região, o Continente apoia diariamente mais de 30 instituições sociais”, refere o Continente em comunicado.

Durante este encontro estará presente o diretor de Operações Geral da Madeira, José Carlos Salvado, que fará a abertura do evento e onde será debatido o tema “O desafio das marcas num mercado em mudança” numa mesa redonda.

Confira o programa:

14h – Receção dos participantes

14h20 – Abertura por José Carlos Salvado, diretor de Operações da Madeira

14h40 – Equipa Comercial Direção de Operações Madeira

15h15 – Direção Cliente MC

16h00 – Intervalo

16h30 – Mesa Redonda com vários convidados sob o tema “O desafio das marcas num mercado em mudança”

18h – Encerramento