A Associação de Paralisia Cerebral da Madeira acompanha 86 utentes e já não tem capacidade para mais. A vice-presidente da associação, Cristina Andrade, revela que os apoios “são insuficientes”.

O assunto domina a Primeira Página de hoje, que conta também com o testemunho da mãe de um menino de cinco anos. A jovem progenitora abre o coração ao JM e agradece a ajuda que recebeu após conhecer o diagnóstico do filho. Agora, sublinha, “o mais importante é ele estar vivo. Tem um olhar especial e é feliz à maneira dele”.

Nesta edição, trazemos também o problema das algas que está a fustigar a praia do Porto Santo.

Os serviços do Governo Regional têm tentado assegurar a limpeza da praia, mas a avaria de um veículo está a dificultar os trabalhos. Há um acumulado de algas que tem incomodado a população, situação que é agravada pelo aparecimento de moscas na matéria que deu à costa.

A Primeira de hoje chama a atenção ainda para o estado do setor do vime na Madeira. Outrora vetor importante da economia, hoje a indústria do vime está em risco de acabar, diz quem ainda permanece na atividade.

“Apoio online escolar chegou a 2.000 alunos em dois anos” e “25 cruzeiros preenchem mês de março no Funchal” compõem as restantes chamada à Primeira.