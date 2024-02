O partido Pessoas-Animais-Natureza percorreram as ruas do Funchal, de modo a dar a conhecer o seu manifesto e programa eleitoral, num início oficial de campanha que contou ainda com a presença da porta-voz nacional no passado sábado.

“O PAN defende que é fundamental dar a oportunidade a outros partidos para que possam efetivamente representar a população madeirense. Defendemos nesta candidatura para a Madeira, fixação dos valores das passagens aéreas, a ligação marítima ao continente, mais desenvolvimento na aposta da transição energética, redução do IVA na alimentação dos animais e nos cuidados médico-veterinários, a alteração do cálculo das transferências financeiras do Estado para a Região, o voto antecipado através de uma revisão da lei eleitoral profunda e a renegociação da dívida.”, defende Marco Gonçalves, cabeça de lista do partido pela Madeira.

Fizeram-se acompanhar por um conjunto de novos/as filiados/as e simpatizantes do partido, demonstrando “o crescimento do mesmo após as eleições legislativas regionais de 2023”, enalteceu o partido em nota de imprensa.

“O PAN apresenta uma lista 50% constituída por pessoas novas, tendo ainda aumentado o nosso número de filiados/as, após as Eleições Legislativas Regionais de 2023. Isto demonstra a valorização das pessoas pelo trabalho desempenhado pelo partido em poucos meses no parlamento regional. Acreditamos ser de facto o voto que faz diferença.”, refere a deputada regional Mónica Freitas

O partido continua a campanha eleitoral, liderada por Marco Gonçalves, com ações de rua no sentido de se aproximar da população e ouvir as mesmas, com reuniões com entidades de várias áreas na procura de melhores soluções para os problemas e com atividades que envolvam a comunidade no sentido de promover o bem-estar animal, a preservação da natureza e os direitos das pessoas.