O PAN Madeira endereçou às redações uma nota onde frisa a necessidade de se proceder à criação de novos percursos recomendados para atenuar a afluência dos mais procurados.

“O PAN Madeira tem acompanhado com proximidade e atenção os desafios constantes que a região e os profissionais do turismo têm vindo a sofrer com o fluxo extraordinário, e por vezes perigoso, de turistas nos diferentes percursos, mostrando-se preocupado com a crescente onda de incidente.

O Partido entende que a falta de uma solução concertada tem sido abafada com medidas avulsas e de efeito tópico, sendo estrutural garantir condições de segurança e de diversidade de opções para que as levadas e veredas continuem a ser um dos principais cartazes turísticos da região e, ao mesmo, permitir o acesso folgado dos mesmos aos residentes”, refere o comunicado.

“O PAN Madeira, num leque de soluções e medidas para o turismo, pede a urgência na requalificação, homologação e publicitação de novos percursos recomendados, criando novas polaridades seguras que permitam diluir o tráfego e afluência de caminhantes nos atuais percursos sobrelotados.

O Partido entende, então, numa região com inúmeras levadas e veredas para além dos atuais PRS e que estão em avançado estado de degradação que seria útil e benéfico, para turistas e residentes, aliado a uma campanha de sensibilização agressiva junto das redes sociais e players do turismo, a diversificação dos percursos, aliando a limpeza de infestantes, a diluição de caminhantes e abertura segura e regulamentada de novas caminhadas.

O PAN Madeira entende assim que é possível, garantidos os pareceres de segurança, aumentar o número de Percursos Recomendados em consonância com as intenções do PROF-RAM que previa, para 2020, a existência de 40 PRs evidenciando a necessidade dessa medida estrutural.

Face ainda às recentes intenções das autarquias acederam aos fundos que determinados PRs e pontos turísticos auferem, o Partido pede sentido de responsabilidade e visão estrutural, uma vez que os encargos e manutenção com, por exemplo, a vereda da Ponta de São Lourenço, são do IFCN. As valências naturais da região são de todos os madeirenses e porto-santenses e, como tal, toda a região deve beneficiar da taxa cobrada que deveria, à partida, ser regional.

Desde as últimas eleições de setembro que o partido defende este tipo de medidas no seu Plano contra os efeitos nefastos da massificação do turismo, trazendo esta urgente temática para cima de mesa numa atitude atenta e responsável que sempre manterá perante a região e os seus residentes”, é complementado.