O PAN Madeira, em preparação das próximas eleições legislativas, está hoje no Porto Santo, com uma reunião com o presidente da autarquia na agenda, para abordar questões relacionadas com a dupla insularidade e visitar o canil municipal

Além disso, faz parte da agenda do partido reunir e visitar o projeto da Associação Casa do Voluntário, de modo a conhecer o trabalho social desenvolvido no terreno.

”O contacto com o Porto-Santo é fundamental para estarmos a par das necessidades e potencialidades. O primeiro apontamento da viagem é que não entendemos no âmbito da paragem do barco para manutenção, o que foi feito para torná-lo mais sustentável. Gostaríamos de perceber o que entende o responsável do Lobo Marinho por “ecofriendly”, uma vez que continua a deitar imenso fumo preto e até nos bares continuam a utilizar plástico e materiais descartáveis.,”, reforça a porta-voz do partido, Mónica Freitas.

O contrato de concessão terminaria este ano, contudo, “ao que parece”, foi aprovada uma prorrogação pelo Governo Regional por mais 10 anos. “Questionamos o governo regional quanto a esta prorrogação e as condições para a mesma. Na nossa visão é urgente haver melhorias significativas ao nível não só de garantir maior eficiência energética, como garantir a sustentabilidade interna e um maior conforto ao transporte de animais.”

O partido espera maior transparência e rigor no âmbito dos contratos de concessão, impondo responsabilidade social e ambiental e garantindo melhores condições.