A candidatura do PAN, liderada por Marco Gonçalves, esteve hoje reunida com a Associação Académica da Universidade da Madeira. No contacto com os dirigentes associativos, o cabeça de lista deu a conhecer o programa do partido e auscultou as necessidades e expetativas dos estudantes.

De acordo com um comunicado do partido, “as preocupações dos jovens prendem-se com o futuro, a empregabilidade, a autonomia financeira e a habitação. Mais além dos fatores financeiros, também há desmotivação por parte dos estudantes do ensino superior, acabando alguns deles por desistir dos cursos”.

“Todos estes fatores devem ser de alerta, quer pela necessidade de reformulação do ensino, ao nível das oportunidades e da qualidade, quer pela importância de valorizar os nossos quadros e a aposta em medidas que fixem os jovens na Região. É necessário pensar a longo-prazo para que tenhamos quadros competentes e tornemos o nosso mercado de trabalho mais competitivo, dando oportunidade e condições aos jovens para cá ficarem.”, defende Mónica Freitas, deputada do PAN à Assembleia Legislativa Regional que acompanhou a visita.

O partido reforça que o PAN tem várias medidas para a juventude, sendo o partido por si só constituído por jovens, e que passa não só por maior financiamento do Estado para a melhoria das infraestruturas e do ensino, como a fixação das viagens aéreas, apoio ao alojamento para estudantes do 1° ano enquanto aguardam pelas bolsas de estudo, maior investimento em residências universitárias na Região dando resposta a estudantes provenientes também do Continente e do exterior e o reajuste dos critérios para as bolsas de estudo e adaptação dos valores face ao aumento do custo de vida.