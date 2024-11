A deputada única do PAN, Mónica Freitas, vê com bons olhos a proposta do JPP para alteração do artigo 120° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, visando o pagamento do IMI em cinco prestações anuais para casos em que o valor seja superior a 100€.

Mónica Freitas diz que o partido apoia esta proposta que ajuda as famílias madeirenses, numa lógica de alívio aos encargos que possuem.